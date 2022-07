Esteve perto do Chaves, mas o destino é Espanha: Zé Ricardo reforça Lugo

O lateral brasileiro Zé Ricardo foi, esta quinta-feira, oficializado como reforço do Lugo, da segunda divisão espanhola, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas. Trata-se de um regresso a Espanha para o jogador que parte da sua formação no Rayo Vallecano.Terminado o contrato com o Feirense, onde passou as últimas três épocas, Zé Ricardo estava livre no mercado e tinha vários interessados nos seus serviços. Um deles era o Chaves, tal comodeu conta, mas o clube recém-promovido à 1ª Liga, que esteve em negociações avançadas com o atleta, acabou por perder a corridaAlém do Feirense, Zé Ricardo representou, em Portugal, o Aves e o Mirandela. Na última época, apontou um golo e fez três assistências em 30 jogos pelos fogaceiros.