Expectativas voltadas para Bruno Ramires

Foi mesmo a pior altura para se lesionar. Depois de dar a vitória no terreno do Ac. Viseu, Bruno Ramires contraiu um traumatismo num joelho, em vésperas da receção ao Leixões, o que fez falhar as duas últimas jornadas (contra os de Matosinhos e o Chaves).





Amanhã, o Feirense recebe a Académica e vai procurar a 5ª vitória consecutiva na 2ª Liga, sendo que há alguma expectativa em redor da recuperação do brasileiro. Na ausência do número 5, Filipe Rocha recorreu com sucesso a João Amorim.Noutro plano, os adeptos fogaceiros estão naturalmente galvanizados pela série que a equipa atravessa, como se viu no último jogo em casa, onde, diante do Leixões, foram 3300 os espectadores presentes no Estádio Marcolino Castro. Ciente desse ânimo da massa associativa, a SAD do Feirense vai de novo oferecer um bilhete extra a cada sócio que acorra ao estádio na tarde deste sábado.