Fábio Espinho oficializado como reforço do Feirense

Fábio Espinho é oficialmente reforço do Feirense. O experiente médio foi apresentado esta quinta-feira, menos de 24 horas depois de rescindir com o Boavista.





Formado no FC Porto, o criativo soma uma larga experiência em todos os quadrantes, tendo já atuado na 1.ª Liga, na 2.ª Liga e também a nível internacional. Com passagens por Moreirense, Leixões, Ludogorets, Málaga e, claro está, Boavista, Fábio Espinho será um reforço de peso para Filipe Martins na perseguição do maior objetivo da época: a subida.Com 137 jogos e 14 golos na Liga NOS, para além de 27 encontros nas competições europeias, Fábio Espinho é um reforço sonante para o ataque ao regresso ao convívio com os grandes.