Fabrício confirmado como o primeiro reforço do Feirense para 2020/21

Depois da renovação do treinador Filipe Rocha, o Feirense anunciou o primeiro reforço para a temporada 2020/21. Trata-se de Fabrício Simões, jogador que na temporada passada ajudou o Farense a garantir a subida de divisão.





Chegado a Portugal em 2006/07 para representar o Câmara de Lobos, o avançado, de 35 anos, conta com um vasto currículo. No nosso país representou ainda Machico, Benfica Castelo Branco, Operário Lagoa, Leiria, Estoril, Sp. Covilhã, Famalicão e Farense, tendo conseguido a subida à 1ª Liga nos dois últimos.anos. O brasileiro conta ainda com passagens por Angola (Recreativo de Caála, Benfica Luanda, Petro Luanda e Recreativo Libolo) e pelo Chipre (Alki Oroklini).Com 24 golos apontados nas duas últimas temporadas, Fabrício Simões assume-se assim como um reforço importante na luta do Feirense pelo regresso à 1.ª Liga.