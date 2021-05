Fabrício de saída do Feirense

Depois de dez golos apontados em 34 partidas disputadas, Fabrício está de saída do Feirense. O anúncio foi feito pelo jogador nas redes sociais.





"Termina minha ligação com o Feirense! Uma época com o gosto amargo de não termos conquistado os objetivos do clube, mas com a consciência tranquila de que demos tudo em campo. 10 golos apontado nessa época . A vida segue ....", escreveu o avançado, de 36 anos.Chegado a Portugal em 2006, Fabrício conta com passagens por Câmara de Lobos, Machico, Benfica e Castelo Branco, Operário Lagoa, União de Leiria, Estoril, Sp. Covilhã, Famalicão, Farense e Feirense em território luso.