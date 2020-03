Feirense à espera de mais uma boa casa no Estádio Marcolino de Castro

A viver a melhor fase da temporada, o Feirense quer da sequência ao bons resultados na partida da próxima sexta-feira, frente ao Penafiel. Para que tal aconteça, o clube fogaceiro já começou a trabalhar para chamar os adeptos ao Estádio Marcolino de Castro.





Nesse sentido, os sócios têm entrada livre e ainda têm direito a um bilhete grátis de acompanhante. Os ingressos para o público em geral, que estão disponíveis a partir desta terça-feira de manhã, têm um custo que varia entre os cinco e os 15 euros.Nos últimos dois encontros em Santa Maria da Feira, o Feirense conseguiu duas boas casas: contra o Leixões, 3326 adeptos marcaram presença no estádio; no jogo com a Académica foram 3913. Para além disso, na deslocação a Mafra, no passado fim de semana, os fogaceiros contaram com o apoio de cerca de um centena de adeptos.