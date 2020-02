Feirense à procura da melhor série da temporada

A lutar contra o tempo para ainda poder sonhar com a subida de divisão, o Feirense conta com um aspeto motivacional importante para o jogo com o Ac. Viseu. Caso não percam no Estádio do Fontelo, os fogaceiros atingem, pela primeira vez na temporada, a marca de sete jogos consecutivos sem conhecer o sabor da derrota.Neste momento, o técnico Filipe Rocha já igualou o melhor registo de Filipe Martins (três vitórias e três empates). A diferença está no facto de o antigo treinador do Feirense ter alcançado a marca com jogos da Taça de Portugal pelo meio (Berço e Tondela). Apesar de ainda estar distante do segundo lugar, a verdade é que o bom momento permitiu ao conjunto de Santa Maria da Feira reduzir para dez os pontos para os lugares de subida.Para além disso, o Feirense sofreu apenas três golos neste período e passou a ser a segunda melhor defesa do campeonato, a par do Penafiel.