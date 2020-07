Feirense anuncia renovação de Filipe Rocha

O Feirense anunciou, este sábado, a renovação de contrato de Filipe Rocha. O técnico mantém-se assim no comando técnico dos fogaceiros, cargo que ocupa desde novembro de 2019, isto depois de ter substituído Filipe Martins.





Depois de um início complicado, no qual somou um triunfo nos cinco primeiros jogos, Filipe Rocha não somou desaire nos 11 jogos que antecederam a interrupção da 2ª Liga. De resto, o clube de Santa Maria da Feira seguia na perseguição ao duo da frente e estava a seis pontos do Farense aquando do fim da competição.Para a nova temporada, Filipe Rocha mantém a equipa técnica composta por António Brenha, Pedrinha, Daniel Barbosa e Rui Faria.