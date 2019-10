Feirense apoia adoção de cães e gatos abandonados

O Feirense continua a alimentar sinergias com a comunidade local e desta vez visitou a Aanifeira, uma instituição de apoio a cães e gatos abandonados. Os jogadores Caio Secco, Edson Farias e Guilherme Ramos visitaram as instalações da associação, brincaram com os animais domésticos e deixaram um apelo à adoção de cães e gatos necessitados de um novo lar que os acolha.



A SAD fogaceira vai doar parte da receita de bilheteira do jogo do próximo sábado, no Estádio Marcolino Castro, diante do Mafra, à Aanifeira e, nas redes sociais, também partilhou o número da conta bancária da instituição para quem quiser dar o seu contributo na compra de rações, medicamentos ou nas obras de ampliação da Aanifeira.







Recorde-se que, nos últimos meses, têm sido várias as ações solidárias realizadas por parte da SAD santamariana, tais como limpezas de praias, ações de reciclagem, recolha de bens de primeira necessidade para ajudar Moçambique, visita à pediatria do Hospital São Sebastião e oferta de brinquedos por altura do Natal, entrega de parte de receita de bilheteiras a associações como a Cercifeira e Bombeiros Voluntários e ainda entrega de bens alimentares à Cruz Vermelha, no Dia Internacional da Caridade.