Feirense apresenta reforço nigeriano para a defesa

O Feirense anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Isah Ali, central de 22 anos. O nigeriano reforça o plantel de Ricardo Sousa para a segunda metade de 2023/24.Já com uma convocatória para a seleção principal do seu país, o defesa foi presença assídua nas seleções jovens da Nigéria e chega a Santa Maria da Feira proveniente do Remo Stars, sendo mais um exemplo da forte ligação entre os dois clubes.Esta será a segunda experiência do central fora do seu país, depois de já ter representado o Inter Allies, do Gana. Em Santa Maria da Feira, Isah Ali vai vestir a camisola 13.