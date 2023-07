Feirense confirma contratação de Cássio para a baliza

Confirmando a informação adiantada porna edição de quarta-feira, o Feirense oficializou a contratação do guarda-redes Cássio Meneses. Embora a SAD fogaceiro não tenha revelado detalhes sobre o acordo com o América Mineiro, o guardião, de 21 anos, chega por empréstimo do clube brasileiro.Com passagens pelos escalões de formação do Cruzeiro e do Bahia, o jovem guardião foi uma das figuras na campanha do América Mineiro até à final da Copinha, o principal torneio de sub-20 do Brasil, onde se sagrou vice-campeão, em janeiro. Seguiu-se uma cedência ao Náutico, pelo qual fez apenas um jogo.Com a chegada de Cássio, o Feirense fecha o ataque ao mercado nesta posição, uma vez que já conta com Rogério Santos e Pedro Mateus no plantel.