Feirense confirma regresso do central Cláudio Silva

O Feirense confirmou, esta quinta-feira, a contratação de Cláudio Silva, central que assina em definitivo pelo clube de Santa Maria da Feira, depois de na época passada ter representado os fogaceiros por empréstimo do Famalicão.Com 22 anos, o defesa português tem no currículo o título de campeão nacional de sub-19, ao serviço do FC Porto, bem como a conquista da Youth League. No Famalicão apenas atuou pela equipa de sub-23.Após 15 jogos nos fogaceiros durante a época passada, Cláudio Silva volta a ser opção para o técnico Rui Ferreira e ajuda a colmatar a vaga aberta pela saída de Bruno para o Boavista.