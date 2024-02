Feirense contrata avançado com experiência no Championship

Em dia de fecho de mercado, o Feirense garantiu mais um reforço para o centro do ataque, tendo oficializado a contratação de Olamide Shodipo, avançado de 26 anos que atuava no terceiro escalão do futebol inglês, ao serviço do Lincoln.O internacional jovem pela Rep. Irlanda conta, ainda assim, com uma experiência no Championship, a competitiva 2.ª divisão de Inglaterra, tendo já representado clubes como Queens Park Rangers e o Sheffield Wednesday. A sua época mais produtiva foi em 2020/21, com a camisola do Oxford United, na qual fez 43 jogos, assinando 13 golos e três assistências.Shodipo, que vai vestir a camisola número 25 nos fogaceiros, é o segundo ponta de lança contratado neste mercado de inverno, depois da formação orientada por Ricardo Sousa ter assegurado Antoine.