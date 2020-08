Pedro Monteiro é o quinto reforço do Feirense

Depois de apresentar Agdon, Latyr Fall, Mica e Fabrício Simões, o Feirense anunciou, este domingo, a contratação de Pedro Monteiro. O jogador, de 26 anos, assume-se assim como mais uma opção para o centro da defesa do conjunto comandado por Filipe Rocha.





Formando no Freamunde, clube no qual se estreou como sénior, Pedro Monteiro conta ainda com passagens por Sp. Braga, onde alinhou pela equipa B e pela equipa principal, Apollon Limassol, P. Ferreira, Estoril e Leixões. O ingresso do defesa-central no Feirense marca o seu reencontro com Filipe Rocha, técnico com quem trabalhou no Freamunde.Com o término da carreira de Ricardo, o centro da defesa do Feirense conta neste momento com Ícaro, Gui Ramos e Pedro Monteiro. Os jovens Cavadas e Pinto estão também a fazer a pré-época com o plantel fogaceiro.