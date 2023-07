Feirense contrata Wellington para o eixo da defesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Feirense anunciou esta sexta-feira a contratação do defesa Wellington, jogador que chega a Portugal depois de uma temporada ao serviço da equipa B do Almería, de Espanha.Com 22 anos, o central brasileiro passou vários anos ligado ao Santos, tendo chegado a fazer quatro partidas na equipa principal do gigante brasileiro, incluindo um encontro na Libertadores.No Feirense, junta-se a Cláudio Silva, Tony Shimaga, Simão Júnior e Filipe Almeida como opções de Ricardo Sousa para o centro da defesa.