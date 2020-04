Feirense defende-se de acusações: «Dirigente da formação atuou à revelia da direção»

Depois das acusações feitas pela SAD do Feirense, a propósito da contratação de dois menores por parte do clube, a direção de Rodrigo Nunes veio defender-se no Facebook. O clube diz que o dirigente Manuel Teixeira, do departamento de formação, agiu "à revelia e sem conhecimento da direção", dizendo que este deixou-se levar "por um empresário sem escrúpulos".





O Feirense diz que "por desleixo seu, foi envolvido na referida situação" e garante que "internamente já foram tomadas as decisões que o assunto merece". O clube deixa ainda um recado à SAD: "Lamenta-se que a SAD não tivesse o cuidado de contactar diretamente o clube de forma a que este pudesse esclarecer o assunto e atuar em conformidade. A SAD fez eco de uma situação de o clube repudia veementemente e não foi solidária com o clube.""A Direção do Clube Desportivo Feirense só agora tomou conhecimento, através de um comunicado da "Futebol SAD’’, de um vídeo que circula na internet, de uma situação em que é interveniente o Dirigente da Formação, o Sr. Manuel Teixeira.O Sr. Manuel Teixeira atuou à revelia e sem conhecimento da Direção do Clube Desportivo Feirense e por desleixo seu, foi envolvido na referida situação, pondo em causa o bom nome do Clube Desportivo Feirense e de todos os seus dirigentes.Lamenta-se o sucedido, e internamente já foram tomadas decisões que o assunto merece.Lamenta-se ainda que a "Futebol SAD’’ não tivesse o cuidado de contactar diretamente o Clube Desportivo Feirense de forma a que este pudesse, quer esclarecer o assunto, quer atuar em conformidade. Desta forma, a "Futebol SAD" apenas fez eco de uma situação que o Clube Desportivo Feirense repudia veemente e não foi solidária com o Clube.Aproveita o Clube Desportivo Feirense para publicamente (porque tal não foi facultado internamente) transmitir à "Futebol SAD’’ que o Clube Desportivo Feirense é completamente alheio e não se revê nestas práticas, bem como informar que não foi na sala do Presidente do Clube Desportivo Feirense (não se entende o porquê desta particular referência), mas sim na sala de reuniões da Direção, repetimos, à revelia do Clube e sua Direção.O Clube Desportivo Feirense sabe que existem empresários que têm esta conduta, nomeadamente alguns que conhecemos, e até já foram notícia de jornal, o que reforça mais uma vez que se lamente que o Sr. Manuel Teixeira se tenha deixado levar por um outro empresário sem escrúpulos.A "Futebol SAD’’, sabe que o Clube Desportivo Feirense tem mais de 100 anos mas, com certeza, que não conhece a sua história."