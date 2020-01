Feirense empresta David ao Coimbrões

David vai prosseguir a carreira no Coimbrões. O extremo nigeriano foi pouco utilizado durante a cedência de meia temporada ao Arouca - fez apenas quatro jogos pelo líder da Série B do Campeonato de Portugal -, e agora os fogaceiros emprestam-no ao Coimbrões, emblema da mesma série dos arouquenses.





Com 23 anos, David vai cumprir o quarto empréstimo, depois de, para além de Arouca, também ter representado Gafanha e Águeda nas mesmas circunstâncias, sempre em contexto de Campeonato de Portugal. O avançado está ligado ao Feirense desde 2015/16, época em que chegou proveniente do Remo Stars, do seu país, para jogar pelos juniores do clube de Santa Maria da Feira.