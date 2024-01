Feirense garante nigeriano Isaac James para o ataque

Em busca de aumentar o leque de opções à disposição de Ricardo Sousa para a segunda metade da temporada, o Feirense apresentou, esta segunda-feira, o avançado Isaac James, de 21 anos, como o seu quarto reforço de inverno.Na apresentação da nova cara nova do plantel, os fogaceiros escrevem que "Isaac é visto como uma jovem promessa do futebol nigeriano e chega agora ao futebol europeu para elevar as suas capacidades e mostrar-se numa liga competitiva, como é a Liga Sabseg".Isaac James é o segundo reforço que o Feirense garante neste mercado de inverno junto do Remo Stars, da Nigéria, depois de ter assegurado os serviços do central Isah Ali. Além destes dois, Ricardo Sousa recebeu também nesta janela de transferências o guarda-redes Diego Callai e o avançado Carnejy Antoine.