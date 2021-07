Feirense ilibado de caso de viciação de apostas e de manipulação de resultados

A SAD do Feirense e o seu antigo presidente, Kunle Soname, foram ilibados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol do caso de viciação de apostas e de manipulação de resultados. A informação foi dada, esta segunda-feira, pelos fogaceiros em comunicado.





Depois de, numa primeira fase, o clube ter sido castigado com a interdição do seu estádio pela ligação de Kunle Soname a uma casa de apostas na Nigéria (incompatível com a de presidente da SAD), ficou agora provado que não houve nenhuma situação de viciação de resultados, tal como é possível constatar no comunicado do Feirense."Informamos que esta Sociedade, assim como o seu antigo presidente, Sr. Kunle Soname, foram ilibados pelo CD da FPF de "responsabilidade disciplinar relacionada com possível viciação de apostas desportivas e a sua incidência no jogo e/ou inobservância de outros deveres relativos a proteção de valores desportivos", pode ler-se.A SAD do Feirense referiu ainda que esta foi "uma situação típica de erro, sem qualquer tipo de dolo, na comunicação obrigatória para a plataforma de transparência da Federação Portuguesa de Futebol" e que fez a alteração do presidente do seu Conselho de Administração ainda antes das indicações da FPF, sendo agora o cargo ocupado por Adebayo Tejuoso.Por fim, os fogaceiros fizeram questão de esclarecer a posição de Tiago Calisto: "O CD da FPF deu como provado que o Senhor Tiago Calisto é representante do acionista Tavistock e que é consultor desta empresa, ainda antes da aquisição desta SAD e acompanha o investimento na CD Feirense SAD. A Comissão de Instrução disse ainda, de forma clara, que este serviço de consultoria é compatível com a atividade de agente."