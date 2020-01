Feirense inscreve promessa paraguaia

O Feirense guardou para o último dia de mercado um nome sonante para os sub-23. Martin Sánchez foi inscrito na Liga e irá começar a trabalhar às ordens de Rui Ferreira na Liga Revelação.





O currículo do avançado salta, no entanto, à vista: apesar de ter apenas 20 anos, Martin já venceu uma Liga Clausura, em 2018, e uma Liga Apertura, em 2019, isto para além do percurso nas seleções jovens. Participou num Mundial sub-17 e foi figura no Sudamericano da mesma categoria onde fez 4 golos em 9 partidas.Formado no Olimpia, Martin Sánchez representou ainda o Huachipato e, na temporada transata, o San Lorenzo, onde foi companheiro de Derlis Mereles, reforço do Benfica nesta reabertura de mercado de janeiro.