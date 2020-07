Feirense no mercado à procura de um lateral-direito

O Feirense continua a preparação para a temporada 2020/21 e, para além de um extremo, o clube fogaceiro está também à procura de um lateral-direito.





A formação de Santa Maria da Feira terminou a época passada com três opções para o lugar, mas entretanto a situação alterou-se. Para além da saída de Tiago Mesquita, que não chegou a acordo para a renovação de contrato, o treinador Filipe Rocha prefere Edson Farias a jogar como extremo. Dessa forma, Diga, que deve continuar no plantel, não tem um concorrente direto.O conjunto fogaceiro tem vindo a treinar no seu complexo desportivo, estando a alternar treinos diários como sessões de trabalho bidiários.