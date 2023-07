Feirense perde por 3-2 em ensaio diante do Sp. Braga B

O Feirense perdeu por 3-2, em jogo de preparação disputado esta manhã, em Fão, diante do Sp. Braga B. Ao intervalo, a equipa de Santa Maria da Feira vencia por 1-0, mas na segunda parte a equipa B arsenalista, que vai disputar a Liga 3, reagiu e consumou a reviravolta no marcador, ganhando por 3-2 com golos de Berna, Idalécio e Kauan Kelvin.O Sp. Braga B, refira-se, vai entretanto iniciar um estágio de pré-temporada em Leça da Palmeira, sendo que terá em agenda encontros de preparação diante do Arouca e os sub-21 do Fulham.