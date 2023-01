Com o mercado de inverno a aproximar-se do fecho, o Feirense prepara-se para assegurar os serviços do avançado Zé Santos, apurou. O jogador, de 24 anos, está muito perto de ser oficializado, com os fogaceiros a garantir o empréstimo junto do Vasco da Gama.O ponta de lança brasileiro mudou-se no ano passado para o clube do Rio de Janeiro, mas fez apenas cinco jogos, dois deles já este mês, no campeonato carioca. Antes disso, o avançado tinha dado nas vistas ao serviço do Marcílio Dias, apontando 9 golos em 12 jogos no arranque de 2022.