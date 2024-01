Feirense premiado por realocar adeptos do Belenenses: «É preocupação nossa tratar bem os adeptos visitantes»

O Feirense recebeu o prémio "Futebol És Tu", atribuído pela Liga Portugal, relativo aos meses de outubro e novembro. Em estreia nesta temporada, a distinção premeia as sociedades desportivas que se destaquem na promoção das boas condições e aumento da adesão de população aos estádios.Neste caso, o emblema de Santa Maria da Feira foi galardoado por uma ação na 10ª jornada da Liga Sabseg, uma receção ao Belenenses no Estádio Marcolino de Castro. Na data, 10 de novembro, uma chuva intensa cobria a região e os responsáveis fogaceiros conduziram os adeptos do clube do Restelo que tinham vindo apoiar a equipa para uma bancada coberta, ao contrário da área normalmente destinada aos visitantes.Bernardo Pinto, responsável de marketing do Feirense, revelou que existem "algumas ideias" para continuar a promover este tipo de ações e destacou a importância de receber bem todos os adeptos no recinto desportivo. "O prémio acaba por ser o reflexo do trabalho que temos vindo a desenvolver. Além da preocupação com os nossos adeptos, em dar-lhes uma boa experiência no dia de jogo, também é preocupação nossa tratar bem os adeptos visitantes", enfatizou o dirigente na receção do galardão.O Feirense vai receber o Torreense neste domingo, no Estádio Marcolino de Castro, em jogo a contar para a 16ª jornada do campeonato.