Feirense prepara o regresso ao Marcolino de Castro com campanha

A equipa do Feirense já prepara o regresso ao Estádio Marcolino de Castro, com vista a enfrentar o Paços de Ferreira, domingo, na próxima jornada da Liga Sabseg, e deixou um apelo aos adeptos.Após levantamento do embargo colocado à SAD fogaceira pelo clube , este é o primeiro encontro da época no recinto. Como tal, o clube de Santa Maria da Feira apelou aos seus sócios e adeptos para encherem a casa neste tão desejado regresso, sendo que cada sócio tem entrada grátis e dois bilhetes de oferta para acompanhantes no encontro com os castores.Após regressar às vitórias na Taça de Portugal, diante do Brito, o Feirense procura dar início a uma boa sequência de resultados para o campeonato.