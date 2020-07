Feirense procura extremo para 2020/21

A SAD do Feirense está no mercado em busca de um quarto extremo para o plantel da próxima temporada.





Neste momento, os fogaceiros contam nas suas fileiras com jogadores como Edson, Fati e Feliz, mas tal como na época que terminou abruptamente, devido à pandemia de Covid-19, o clube quer contar com quatro jogadores para a posição de forma a contar com maior número de opções para o ataque.Em 2019/20 Aaron Boupendza e Elves Baldé cumpriram esta função, mas o primeiro cumpriu apenas a primeira metade da época por estar emprestado pelo Bordeaux, enquanto que o segundo cumpriu a época inteira, mas encontrava-se emprestado pelo Sporting.Do trio de opções que o treinador Filipe Rocha conta nesta altura para a posição, os jogadores realizaram um total de 70 jogos e marcaram 10 golos pelo emblema de Santa Maria da Feira na temporada passada.