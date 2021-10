Feirense reage ao FC Porto: «Vamos ao Dragão com o mesmo espírito de sempre»

O Feirense vai deslocar-se ao Estádio do Dragão na 4.ª ronda da Taça de Portugal e o emblema fogaceiro já reagiu ao sorteio. Ricardo Vasconcelos, diretor para o futebol, assumiu que o desejo era jogar em casa, mas não escondeu a ambição de, em casa ou fora, mostrar qualidade e apresentar o espírito de sempre.





"Gostaríamos que o sorteio tivesse ditado o jogo no Marcolino para proporcionar aos nossos adeptos uma noite de festa, de grande ambiente nas bancadas e de apoio à equipa. Mesmo assim, esta é uma grande oportunidade para os nossos jogadores e equipa técnica mostrarem, mais uma vez, a qualidade que temos demonstrado nestes primeiros meses de temporada. Somos um grupo jovem, humilde, mas ambicioso. Saíram 17 jogadores da época passada. Recrutámos jogadores no Campeonato de Portugal, todos com menos de 24 anos, e promovemos quatro jogadores da nossa formação. Todos eles já foram titulares esta época! No último jogo entrámos em campo com uma equipa com uma média de 23 anos, algo que tem sido habitual esta época. Temos um grupo com uma enorme vontade de trabalhar e de aprender. Vamos ao Dragão com o mesmo espírito de sempre: dignificar o clube que representamos", referiu.