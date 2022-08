Feirense recruta Diogo Brás ao Sporting

O Feirense anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Diogo Brás, jogador de 22 anos que pode fazer toda a ala direita.Internacional jovem por Portugal em todos os escalões até aos sub-19, Diogo Brás chegou ao Sporting com apenas 12 anos, depois de ter começado a sua formação no Chaves, tendo-se sagrado campeão de iniciados e bicampeão de juvenis ao serviço dos leões. Nas últimas quatro épocas, Diogo Brás atuou tanto pelos sub-23 como pela equipa B. Em 2021/22, fez 20 jogos na Liga 3.Extremo de raiz, foi entretanto adaptado a lateral, tendo por isso as características para fazer todo o corredor direito no sistema de três centrais utilizado por Rui Ferreira, que recebe assim a desejada alternativa a João Oliveira para uma posição que tinha perdido Diga, que se mudou para Mafra.