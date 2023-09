Feirense vai voltar ao Estádio Marcolino de Castro

O Feirense anunciou esta segunda-feira, através de um comunicado, que chegou a um acordo com a SAD para o levantamento da proibição da utilização de várias instalações do clube, que passam agora a poder ser usadas por todas as equipas pertencentes à organização.Como tal, a equipa principal dos fogaceiros poderá voltar a utilizar o Estádio Marcolino de Castro, o Centro de Treinos e o Complexo Desportivo Rodrigo Nunes.No comunicado pode ler-se que "como sempre, a nossa luta são os interesses do Clube, e hoje, mais uma vez, só isso tivemos em conta"."Após termos informado todos os sócios, a Direção do Clube Desportivo Feirense vem publicamente informar que, nesta data, pela via judicial, conseguiu lograr um acordo com a Clube Desportivo Feirense - Futebol SAD, o qual salvaguarda os interesses do Clube e procede ao levantamento da proibição das equipas da SAD no acesso e utilização das nossas instalações.Como sempre, a nossa luta são os interesses do Clube, e hoje, mais uma vez, só isso tivemos em conta.Viva o Clube Desportivo Feirense.A Direção", pode ler-se.