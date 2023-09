Feirense vence Brito com golos na segunda parte e avança na Taça de Portugal

O Feirense, da 2.ª Liga portuguesa de futebol, apurou-se este domingo para a terceira eliminatória da Taça de Portugal após vencer no reduto do Brito por 2-0, em partida da segunda eliminatória, com golos na segunda parte.

Após uma primeira metade equilibrada, com a bola quase sempre longe das balizas e a formação do Campeonato de Portugal muito concentrada, a equipa 'fogaceira' adiantou-se no marcador aos 46 minutos, por Tony Shimaga, e selou o resultado aos 83, por João Paredes.

O lateral esquerdo Lucas Silva protagonizou o primeiro remate do desafio, aos três minutos, e também a mais clara ocasião da primeira metade, aos 13, em dois dos escassos momentos em que os homens de Santa Maria da Feira desequilibraram a retaguarda vimaranense até ao intervalo.

Num encontro que se desenrolou sobretudo a meio-campo nos primeiros 45 minutos, a formação minhota aliou o rigor defensivo à ousadia atacante no último quarto de hora e tentou alvejar as redes 'fogaceiras' por Roger, aos 39 e aos 41, antes de o Feirense responder por Dudu Hanamoto, aos 43, e por Filipe Almeida, aos 45, mas com pontaria desafinada.

O 17.º classificado da II Liga regressou do balneário com João Paredes no lugar de Malam Camará e precisou apenas de 54 segundos para chegar ao golo que encaminhou o apuramento para a terceira eliminatória da 'prova rainha' do futebol luso, num cabeceamento de Tony Shimaga em resposta a canto da esquerda.

O Brito reagiu, com o extremo Macedo a enquadrar-se com a baliza para rematar por duas vezes à figura de João Costa, aos minutos 56 e 64, mas perdeu velocidade com o avanço do cronómetro, circunstância aproveitada pela equipa de Ricardo Sousa para gerir a vantagem e para depois 'resolver' a eliminatória, num lance em que João Paredes se limitou a encostar para o fundo da baliza na pequena área.

Jogo no Campo do Brito Sport Clube, em Guimarães.

Brito-Feirense, 0-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Tony Shimaga, 46 minutos.

0-2, João Paredes, 83.

Equipas:

- Brito: Rui Lopes, Zé Marco, António Pereira, Frank Cabrera, Filipe Gusmão, Júnior, Tiger (Zé Roberto, 83), Davide Rodrigues (Tiago Gonçalves, 69), Ruizinho (Miguel Mendes, 88), Macedo (Leandro Campos, 69) e Roger (Pedro Polo, 88).

(Suplentes: Paulinho, Bébé, Miguel Mendes, Tiago Gonçalves, Pedro Polo, João Gabriel, Zé Roberto, Leandro Campos e Kevinho).

Treinador: André Anastácio.

- Feirense: João Costa, Sérgio Conceição, Tony Shimaga, Filipe Almeida, Cláudio Silva, Lucas Silva (Wellington Manzoli, 85), Henrique Jocú, Malam Camará (João Paredes, 46), Rúben Alves (Ronaldo Camará, 85), Dudu Hatamoto (Oche Ochowechi, 67) e Picas (João Castro, 67).

(Suplentes: Cássio, Wellington Manzoli, Diogo Brás, Lekan Oyedele, Zidane Banjaqui, João Castro, Ronaldo Camará, Oche Ochowechi e João Paredes).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: João Afonso (Associação de Futebol de Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Malam Camará (31), Cláudio Silva (50), Picas (53), João Castro (70) e Júnior (73).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.