Feirense volta a dar lição de solidariedade

A SAD do Feirense voltou a arregaçar as mangas para marcar golos no jogo da vida. Desta vez, a comitiva fogaceira composta pelos jogadores João Tavares, Marcus e João Victor levou a cabo uma ação solidária em Dia Internacional da Caridade.





A família Garcia, composta por sete elementos e a viver há alguns meses perto do complexo desportivo onde o Feirense se treina, vive num contexto desfavorecido, e com quatro crianças com idades entre os seis meses e os 14 anos, foi surpreendida pelo trio de elementos do plantel principal fogaceiro com a oferta de bens alimentares, roupa e brinquedos.Esta é a segunda a ação solidária da SAD do Feirense neste defeso. A primeira tinha sido no mês passado numa associação de cães e gatos abandonados. Na temporada passada, os fogaceiros ajudaram, em iniciativas semelhantes, a Cruz Vermelha, os Bombeiros, o Hospital São Sebastião, a Cercifeira, a Aanifeira e também o povo moçambicano.