Feliz é líder das assistências na Liga Sabseg

Feliz é o líder das assistências na Liga Sabseg. O extremo do Feirense somou mais dois passes para golo diante do Benfica B, aumentando o seu registo para seis esta temporada. João Mário, da Académica, é quem surge de seguida neste ranking com quatro até ao momento.





No entanto, este não é um lugar desconhecido para Feliz. Há duas épocas evidenciou-se na subida de divisão do Famalicão em que somou 13 assistências. O jogador de 31 anos que recentemente foi distinguido como melhor jogador da 2ª Liga, nos meses de Setembro e Outubro, acumula ainda quatro golos pelos fogaceiros.