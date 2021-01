Filó suspenso após ter dito ao árbitro: «Vou-te rasgar todo, isto foi um roubo»

Filipe Rocha, treinador do Feirense conhecido no futebol como Filó, foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com 15 dias de suspensão e 1.785 euros de multa. Em causa estão palavras proferidas pelo técnico aquando do jogo com a UD Oliveirense, arbitrado pelo juiz internacional Tiago Martins. Filó foi expulso ao intervalo.





Segundo o comunicado do CD, no túnel de acesso aos balneários Filó disse para o 4.º árbitro: "Isto é uma palhaçada do c******, são uma vergonha." Depois disto, Filó foi informado por Tiago Martins, juiz principal, que tinha sido expulso e, de acordo com o mapa de castigos, reagiu assim: "És um artista do c******, já conseguiste o que querias, isto é um roubo. O golo está fora-de-jogo. Vou-te rasgar todo, isto foi um roubo, são uns palhaços!"Recorde-se que a UD Oliveirense venceu o Feirense por 1-0, com um golo apontado por Jorge Barbosa, mesmo no fecho da 1.ª parte.