Final da Champions em Lisboa revolta Filipe Rocha: «É tudo um conjunto de interesses»

O fim da 2ª Liga é uma espinha atravessada na garganta do Feirense e o seu treinador Filipe Rocha não esconde a revolta por ver que há condições para receber a final da Liga dos Campeões em Portugal e não para acabar esta última edição do segundo escalão profissional do futebol português.





"E já agora a 2ª Liga? Um Campeonato dentro da própria Liga profissional não termina a 10 jogos do fim, por razões de saúde pública, mas agora já se pode receber finais da Champions... à porta fechada??? Claro que não. No final, chegamos, mais uma vez, à triste conclusão que é tudo um conjunto de interesses e a saúde pública que vá bugiar, porque só serviu de desculpa para o que se quis decidir nos corredores/gabinetes do poder. É o Portugal que temos...", escreveu o técnico fogaceiro num comentário publicado no Facebook, na página 'Quarentena da Bola'.