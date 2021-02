Gui Ramos e João Tavares de regresso às opções de Filipe Rocha

Depois de terem falhado o jogo com o Vilafraquense devido a castigo (chegaram ao quinto cartão amarelo na Liga Sabseg), Gui Ramos e João Tavares assumem-se como reforços importantes para Filipe Rocha na deslocação ao terreno do Casa Pia.





Os dois jogadores são presenças habituais no onze do Feirense, pelo que espreitam uma possível entrada nas opções iniciais na partida deste domingo. Na presente temporada, Gui Ramos alinhou em 17 encontros e João Tavares apontou dois golos em 18 partifdas.Com o regresso dos dois jovens, Filipe Rocha só não pode contar com David Luís, a contas com problemas físicos.