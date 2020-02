Guilherme Ramos até já dá pontos lá na frente

Se um jovem central partisse para uma nova época sabendo que iria ter de concorrer com defesas experientes da estirpe de Ícaro e Ricardo, provavelmente ficaria perturbado com a dimensão das dificuldades que teria pela frente para vingar. A verdade é que foi este o cenário que Guilherme Ramos encontrou em Santa Maria da Feira. Quando a oportunidade surgiu, ele disse sim com pujança!





O golo diante do Vilafranquense já perto do minuto 90 coroou o esforço e a perseverança do robusto defesa formado pelo Sporting, que, assim, até já dá pontos à equipa de Filipe Rocha. No primeiro jogo oficial da temporada, a contar para a Taça da Liga, num jogo de máxima exigência contra o V. Guimarães, Guilherme fez os 90 minutos. Quando voltou à titularidade, contra o Berço, para a Taça de Portugal, marcou.Essa partida onde fez o seu primeiro golo pelos fogaceiros inaugurou uma sequência de cinco jogos seguidos a alinhar de início, isto numa altura em que Ricardo estava lesionado. Saiu após o quinto jogo por ter sido expulso numa partida frente ao Varzim. No mês passado, o central, de 39 anos, voltou a lesionar-se e Guilherme Ramos, de 22, agarrou de novo a oportunidade. São já três jogos seguidos a titular e mais um golo para a contagem pessoal. Amanhã, na receção ao Cova da Piedade, e em virtude do castigo de Ícaro, irá figurar numa dupla de centrais nunca antes vista, com Ricardo.Pegando no exemplo do golo do último fim de semana, é caso para dizer que Guilherme Ramos se chegou mesmo à frente!