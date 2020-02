Guilherme Ramos eleito o melhor jovem de janeiro 

Guilherme Ramos foi eleito o melhor jogador jovem do mês de janeiro na habitual votação do Sindicato de Jogadores. O central do Feirense, de 22 anos, tem sido titular indiscutível no onze de Filipe Rocha e no primeiro mês de 2020 deu ainda um importante ponto, com um golo de cabeça, na deslocação ao terreno do Vilafranquense.





Formado no Sporting, Guilherme Ramos já na época passada venceu um prémio idêntico quando foi treinado por Filipe Martins no Mafra. O treinador indicou ao Feirense e o central está a mostrar todas as suas qualidades.O defesa do Feirense somou 16,17% dos votos, superiorizando-se a Gonçalo Ramos (Benfica B) e a João Tavares (Mafra, cedido pelo Feirense), com 10,3% e 9,64% dos votos, respetivamente.