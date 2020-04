Ícaro faz anos e até teve bolo

Ícaro faz, esta quinta-feira, 31 anos e antes da sessão de trabalho matinal, o plantel do Feirense cantou-lhe os parabéns. A surpresa estava bem preparada e até houve bolo com velas para alegria do central.

Naturalmente, afastados uns dos outros face ao isolamento social que ainda se impõe, os fogaceiros tiveram uns minutos de boa disposição por videoconferência, com a devida autorização da equipa técnica e demais responsáveis.





Seguiu-se o primeiro treino do dia, com o espírito de grupo, claramente, reforçado por mais esta ação 'simbólica'. Já na semana passada, tinha sido Feliz o aniversariante, também com o plantel a cantar-lhe os parabéns de surpresa. O aniversário de hoje teve o bolo como elemento inesperado, embora só mesmo Ícaro e a esposa o tenham saboreado...O momento foi gravado em vídeo e acaba de ser partilhado nas redes sociais da SAD.