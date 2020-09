Igor e David Luís são reforços do Feirense

Há dois novos reforços para Filipe Rocha. A SAD do Feirense anunciou a contratação de Igor e de David Luís, reforçando, respetivamente, a baliza e lateral esquerda da defesa dos de Santa Maria da Feira.





Curiosamente, quer o guarda-redes quer o defesa representaram o Chaves na última época. O primeiro vem ocupar a vaga criada pela saída recente de Caio Secco para o Marítimo, enquanto o esquerdino vai concorrer com Ruca e Zé Ricardo por um lugar no onze.Ainda no sector defensivo, refira-se a necessidade do Feirense ainda garantir mais um lateral-direito, isto se tivermos em conta a saída de Tiago Mesquita em fim de contrato.