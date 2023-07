João Castro reforça meio-campo do Feirense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Feirense anunciou, esta terça-feira, a contratação de João Castro, médio português, de 22 anos, que esteve ao serviço do Pevidém na época passada, onde realizou 28 jogos e assinou dois golos e outras tantas assistências.Antes disso, o jovem representou o Fafe durante duas temporadas, clube através do qual fez a estreia enquanto sénior e que ajudou a subir à Liga 3.Com grande parte da formação feita no V. Guimarães, João Castro poderá agora estrear-se nas competições profissionais ao serviço dos fogaceiros e sob o comando de Ricardo Sousa, técnico que vê assim chegar o oitavo reforço para a nova temporada.