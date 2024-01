João Costa não joga mais esta temporada devido a uma lesão num joelho

A temporada 2023/24 terminou para João Costa. O guardião, de 27 anos, ficou de fora da vitória dos fogaceiros, este domingo, sobre o Torreense (3-1), devido a uma lesão num joelho. No final do encontro, Ricardo Sousa abordou a situação."Era uma vitória que merecíamos porque queríamos entrar no novo ano a ganhar para, principalmente, dedicar a vitória aos nossos adeptos. Mas o grupo também ansiava por dedicar a vitória ao João Costa. Tem uma lesão e não joga mais até ao final do ano", comentou o técnico, não especificando o problema físico do guarda-redes.