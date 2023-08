João Costa reforça baliza do Feirense

O Feirense anunciou esta quarta-feira mais um reforço para o plantel de Ricardo Sousa, confirmando a contratação de João Costa, guarda-redes de 27 anos.Com praticamente toda a formação feita no FC Porto, o guardião está assim de regresso a Portugal depois de ter passado as últimas épocas no futebol espanhol. Na época passada fez 21 jogos pelo Real Murcia e antes disso representou a equipa B do Granada, o Mirandés e o Cartagena, este último ainda por empréstimo dos dragões.O Feirense será apenas o terceiro clube de João Costa no futebol português, depois do FC Porto, onde apenas jogou na equipa B, e o Gil Vicente.Em Santa Maria Feira, o guardião vai concorrer com Pedro Mateus, Rogério Santos e Cássio pela vaga na baliza.