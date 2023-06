João Paulo deixa Feirense e ruma ao Sheriff

View this post on Instagram A post shared by FC SHERIFF | ?? ????? (@fc_sheriff)

Depois de duas temporadas ao serviço do Feirense, João Paulo deixou o clube e foi, esta segunda-feira, apresentado no Sheriff, campeão do campeonato da Moldávia há oito temporadas consecutivas.Em Portugal desde 2018/19, o criativo estreou-se no futebol português pela porta do Maria da Fonte, mudando-se na época seguinte para o Leça, onde esteve durante duas temporadas. As boas exibições valeram-lhe o salto para os fogaceiros onde fez a estreia nos campeonatos profissionais, conseguindo também chegar à Seleção de Cabo Verde.No Feirense, João Paulo disputou 64 partidas, com quatro golos marcados e cinco assistências.