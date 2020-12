João Victor foi imperial frente ao Benfica B

João Victor estreou-se a titular pelos no campeonato no passado sábado, frente ao Benfica B e foi preponderante na vitória frente aos encarnados. O avançado não marcou, mas foi decisivo em muitos momentos da partida. No lance do 1-0, recuperou uma bola a meio-campo e desmarcou Feliz no lado esquerdo que acabou por assistir Marcus. Já no 2-0, João Victor estava no sítio certo para finalizar, mas acabou por deixar o colega Mica rematar e marcar.





Para além disso, o brasileiro foi imperial no jogo aéreo perante a dupla de centrais adversários: Kalaica e Morato. A estratégia do Feirense passou por fazer do ponta-de-lança um elemento de referência na hora de atacar, o que permitiu espaços para o tridente ofensivo dos fogaceiros disparar em direção à baliza de Svilar.

Esta dinâmica ofensiva dos fogaceiros foi decisiva para o regresso às vitórias da equipa de Santa Maria da Feira.