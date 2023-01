Jorge Teixeira e o triunfo frente ao Benfica B: «Mostrámos mais uma vez a nossa capacidade»

Se o facto de o Feirense ter vencido o Benfica B por 6-3, só por si, já é digno de registo, maior dimensão ganha se se tiver em conta que os fogaceiros foram a perder por 3-1 para o balneário. Com um golo e uma assistência, Jorge Teixeira foi parte importante da recuperação dos fogaceiros."A nossa vontade de vencer foi muito grande nesta partida. Sabíamos que seria um jogo muito difícil e não nos deixámos abater pelo mau início. Somos um grupo muito unido e mostrámos mais uma vez a nossa capacidade. Nada melhor do que começar o ano com uma belíssima vitória e com o pé direito", referiu o avançado à sua assessoria.Na presente temporada, o brasileiro, de 23 anos, tem três golos em 17 encontros.