Jorge Teixeira ruma ao Pohang Steelers da Coreia do Sul

O Pohang Steelers, clube que milita na 1ª divisão da Coreia do Sul, anunciou esta quinta-feira a contratação de Jorge Teixeira, avançado que estava vinculado ao Feirense.O brasileiro estava, contudo, cedido por empréstimo dos fogaceiros desde fevereiro de 2023 ao Chungbuk Cheongju FC, clube do 2º escalão do mesmo país asiático. Desta vez, foi mesmo vendido a título definitivo pelo emblema de Santa Maria da Feira, sabeAo serviço do Feirense, o ponta-de-lança, de 24 anos, apontou oito golos e três assistências em 45 partidas, durante uma época e meia.Com a formação a passar pelo Grémio, em Portugal, Jorge Teixeira também representou a UD Oliveirense.