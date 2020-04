Jurado do 'MasterChef Brasil' torce pelo Feirense

Tem 4 milhões de seguidores nas redes sociais e é um fenómeno de popularidade na televisão brasileira. Henrique Fogaça, Chef de cozinha e jurado no 'MasterChef Brasil', descobriu que existe um doce típico em Santa Maria da Feira com o seu nome. Conhecido também pela sua simpatia, Fogaça gravou uma mensagem para o Feirense, onde inclusive desejou "boa sorte" para o que resta do campeonato.





"Fala meus amigos de Portugal! Eu sou o Fogaça. Soube que há aí um doce em Santa Maria da Feira com o meu nome. Eu não conheço, mas quero experimentar. Vou procurar aqui, em São Paulo, e depois falo para vocês o que achei. Feirenses, muito boa sorte para o campeonato! E vamos torcer, fogaceiros!! Eu vou voltar a falar convosco depois de provar o doce, para dizer se gosto ou não", prometeu o Chef, num vídeo publicado na página de Facebook da SAD.Henrique Fogaça é dono de uma cadeia de restaurantes e, durante a pandemia provocada pelo Coronavírus, mostrou o seu lado solidário ao oferecer entre 300 a 500 refeições por dia para os pobres que vivem nas ruas de São Paulo.Para além de ser uma das mais importantes figuras da televisão brasileira da atualidade, Henrique Fogaça continua a dar voz a uma banda de Heavy Metal, os 'Oitão'. Uma das suas imagens de marca é o corpo praticamente coberto por tatuagens.