Kerwin Vargas despede-se a caminho da MLS: «Jamais esquecerei o Feirense»

A primeira liga norte-americana é o destino de Kerwin Vargas. O Charlotte FC, décimo classificado da Conferência Este da Major League Soccer anunciou, esta quarta-feira, a contratação do avançado de 20 anos ao Feirense.O jogador já usou a rede social Instagram para agradecer ao clube de Santa Maria da Feira e aos adeptos feirenses. "Em 2019 vim de Santa Marta na Colômbia com a ambição de ser profissional de futebol. Uma criança colombiana, como muitas outras, que acredita e luta pelos seus sonhos", escreveu."O Feirense foi o clube que acreditou e apostou em mim nesta aventura. Jamais o esquecerei. Levarei para sempre este símbolo comigo. Treinador, companheiros, staff e direção sempre me ajudaram dia a dia a melhorar, a desenvolver o meu futebol. Sem eles nada seria possível", acrescentou Kerwin Vargas."Aos adeptos e a toda esta cidade de Santa Maria da Feira o meu muito obrigado. Sinto-me abençoado por ter vindo cá parar. Fizeram-me sentir feliz e isso vai trazer-me sempre um sorriso quando me lembrar deste momento da minha vida", finalizou.T.G.