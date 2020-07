Latyr Fall é o segundo reforço do Feirense

Dia de muitas novidades no Feirense. Depois de apresentar Fabrício Simões, o conjunto fogaceiro anunciou a contratação de Latyr Fall. O jogador, que atuava no Ac. Viseu, assume-se assim como mais uma opção para o meio-campo do treinador Filipe Rocha.





Figura de destaque do Ac. Viseu nas duas últimas temporadas, onde realizou 56 jogos e apontou dois golos, Latyr Fall, de 26 anos, conta ainda com passagens por Vilaverdense, Mirandela, Pedras Salgadas e Chaves, clube no qual concluiu a formação.