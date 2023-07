Lekan Oyedele promovido ao plantel principal do Feirense

O Feirense confirmou esta quarta-feira a integração de Lekan Oyedele no plantel principal para a temporada 2023/24. O lateral-esquerdo, de 19 anos, vai assim continuar ao serviço dos fogaceiros, depois de ter assinado o seu primeiro contrato profissional.Na época passada, o defesa nigeriano, formado no Remo Stars, representou os sub-19 da formação de Santa Maria da Feira, participando em 25 encontros e assinando cinco golos.Internacional pelas camadas jovens do seu país, Oyedele, que também pode atuar no eixo da defesa, tentará afirmar-se nas escolhas de Ricardo Sousa, naquela que será a sua primeira temporada como sénior.